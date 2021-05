‘Stranger Things’ tem novo teaser para a quarta temporada

A Netflix revelou esta quinta-feira um segundo teaser da quarta temporada de Stranger Things. Os novos episódios da série de ficção científica protagonizada por Millie Bobby Brown e criada pelos irmãos Duffer ainda não têm data oficial de estreia, mas só deverão chegar à plataforma de streaming em 2022.

O segundo teaser mostra crianças a brincar numa sala fria e termina dirigindo a câmara para uma porta com o número 11. No final, ouve-se um homem que questiona: “Onze, estás a ouvir?” O primeiro teaser, com Jim Hopper (David Harbour), mostrava o que seria possivelmente território soviético e no título podia ler-se “Da Rússia com amor”. Fica no ar a ideia que ainda serão revelados mais dois teasers, uma vez que a legenda deste segundo tem escrito “002/004”.

Robert Englund (Pesadelo em Elm Street), Tom Wlaschiha (A Guerra dos Tronos), Sherman Augustus (Westworld) ou Jamie Campbell Bower (Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald) são algumas das novas adições ao elenco de Stranger Things.

