Summer Wine Market está de volta ao Mercado Ferreira Borges

A agenda da cidade está a ficar mais preenchida e esta semana foi anunciado mais um evento que merece atenção: o Summer Wine Market, que vai ocupar o Mercado Ferreira Borges (Hard Club) no fim-de-semana de 10 e 11 de Julho.

Durante dois dias, entre as 15.00 e as 21.30, os apreciadores de vinhos e os produtores vão juntar-se debaixo do mesmo tecto. Esta edição conta com mais de 200 referências, trazidas por 25 produtores, vindas de variadas regiões, desde Trás-os-Montes aos Açores.

Esta é também uma oportunidade para comprar alguns vinhos a preços especiais, falar com os produtores (pequenos ou independentes) e ficar a conhecer as novidades. Vão marcar presença representantes de vinhos como Escaravelho Wines, que lança três novas referências, e a Quinta do Slavante, que também apresenta novidades.

Monte São Sebastião, Quinta de Serzeda, Divai House of Wine, Quinta da Sequeira, Vinhos Fragulho da Casa dos Lagares, Casa Torre de Aguiã, BJÁ Wine, Hybridus Wines, Fora da Lei, Quinta dos Selores, Carneiro Wines, Quinta Casal da Tapada, Barão de Nelas, Azores Wine Company, António Maçanita, Fita Preta, Maçanita, Sexy Wines e Vinha d’Avó vão ser outras referências disponíveis. Poderá ainda ficar a conhecer melhor os vinhos biológicos Vassal e a Sidraalfa, uma mistura de sidra e espumante.



Como não se deve beber de estômago vazio, também vão estar disponíveis queijos artesanais da Queijos Bornes, fumeiro da Quinta da Amendoeira e produtos gourmet portugueses da Marquinhas Regionais.

Esta é a segunda edição do evento que acontece em contexto de pandemia, por isso, a organização associou-se à PLM Prevention Cares. Juntos vão assegurar que se cumprem todas as regras de segurança. As entradas, por exemplo, são feitas através de barreiras que verificam automaticamente a temperatura corporal e que avaliam se o visitante está a usar máscara ou não. Além disso, com a aplicação móvel da PLM, o público pode estar a par, em tempo real, do número de visitantes dentro do local.

Os dias vão ser acompanhados por música, que fica a cargo de um DJ. A entrada normal tem um custo de 4€ e a entrada com copo fica por 7€, mas dá-lhe um vale de desconto de 1€ na compra de 10€ ou mais em vinho.

+ Dez lojas com entrega de vinho ao domicílio

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal