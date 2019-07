Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota abre em Outubro e já tem programação

Depois de vários meses de obras de reabilitação, o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota está quase pronto para abrir as portas ao público. A três meses da abertura já foram confirmados vários eventos, o mais recente é o WordCamp Europe 2020, um evento que reúne profissionais e serviços do universo Wordpress.

O antigo Palácio de Cristal recebe o Word Camp 2020 entre 4 e 6 de Junho do próximo ano. Além disto, também vai ser palco para os concertos de Amar Amália, a 16 de Novembro, Alexandre Pires e Marília Mendonça.

A sala de espectáculos vai ter capacidade para 8 mil pessoas e estarão disponíveis bancadas amovíveis que irão possibilitar a personalização do espaço para diferentes eventos. No piso -1 conte com um Centro de Congressos, pensado para eventos de empresas, que terá um auditório com capacidade para 500 lugares, quatro salas planas e uma zona de exposição.

Este projecto é da responsabilidade do Consórcio Círculo de Cristal, constituído pela Lucios e pela PEV Entertainment. Desde o início que um dos objectivos da obra era preservar a arquitectura do edifício original, acrescentando as "características necessárias para colocar o Porto na rota dos grandes eventos".

+ Os melhores festivais de Verão do norte do país

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.