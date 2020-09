Super Bock Arena vence prémio de reabilitação urbana

O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota foi o grande vencedor do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2020, na categoria de “Impacto Social”. O Porto recebeu quatro das 11 distinções atribuídas.

Concorreram à oitava edição do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana um total de 76 projectos de 18 concelhos de Portugal Continental e Ilhas. No Porto, o projecto de escritórios Braamcamp 119 venceu na categoria de comércio e serviços e o Hotel Tipografia do Conto foi duplamente galardoado, recebendo o prémio para melhor reabilitação no turismo (ex-aequo) e para melhor reabilitação da cidade do Porto.

O rebaptizado Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, um dos edifícios mais emblemáticos do Porto, foi eleito como a melhor intervenção de reabilitação com impacto social. Requalificado e inaugurado em 2019, foi projectado pelo consórcio Círculo de Cristal, constituído pela Lucios e pela PEV Entertainment. Está dotado das mais modernas tecnologias e tem capacidade para acolher até oito mil pessoas em eventos culturais, desportivos e empresariais de grandes dimensões.

