Se já tem saudades de ver um concerto ao vivo, não terá de esperar muito mais. O Teatro Aveirense vai reabrir a 6 de Junho com um concerto de António Zambujo. Os bilhetes já estão à venda.

A reabertura do Teatro Aveirense será assinalada com um concerto de António Zambujo no sábado, 6 de Junho, pelas 21.30. Os bilhetes custam 10€ e podem ser comprados no Ticketline. O uso de máscara será obrigatório e a sala tem solução para coabitantes, na aquisição de lugares adjacentes na zona central da plateia.

O Teatro Aveirense está equipado com dispensadores de gel desinfectante, oferta de máscaras aos espectadores, marcas de distância de segurança, entre outras medidas de prevenção. A programação de Junho a Setembro será anunciada em breve e vai incluir novas e reforçadas áreas de programação, com a devida adaptação às circunstâncias em que vivemos.

