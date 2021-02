Teatro Municipal do Porto estreia peça que questiona o lugar das mulheres na criação artística

Inicialmente, a estreia de F... estava pensada para o palco físico do Teatro Municipal do Porto, mas, com o novo confinamento, foi necessário adaptar o espectáculo para o mundo virtual. Agora, a peça vai ser apresentada no dia 25, quinta-feira, às 21.00, na plataforma BOL.

Esta performance é da responsabilidade da companhia de teatro Estrutura e das artistas Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira. Segundo o comunicado, "a partir dos seus corpos, se procura desconstruir a relação da cultura visual com as ideias de feminino, feminilidade, ideal de beleza e objectificação".

A apresentação vai consistir num vídeo em que estas três criadoras, que nunca tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente, vão abordar conceitos como "o lugar da fala, a invisibilidade e o silenciamento das mulheres na criação artística contemporânea e na História da Arte".

O espectáculo, que é para maiores de 16 anos, poderá ser visto entre 25 e 27 de Fevereiro, on demand, por 3,50€. Paralelamente, no dia 26, às 19.00, vai ser transmitida na página de Facebook do TMP uma conversa com as três artistas, moderada por Rogério Nuno Costa.

