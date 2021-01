Teatro Nacional São João transmite espectáculos online

Apesar de estar de portas fechadas, o TNSJ - Teatro Nacional São João quer continuar a ser uma referência de cultura para os portuenses (e não só), por isso, vai começar a apresentar novos espectáculos através de canais digitais e a promover novas actividades do Centro Educativo.

O primeiro espectáculo disponível é As Três Irmãs, de Anton Tchékhov, com direcção de Carlos Pimenta, uma co-produção do TNSJ e do Ensemble – Sociedade de Actores, que estava em cena no Teatro Carlos Alberto desde o dia 7 de Janeiro. Os bilhetes custam 2€ e estão à venda até 22 de Janeiro.

Este não é o único espectáculo que vai ser transmitido online pelo TNSJ, por isso, esteja atento às redes sociais e à plataforma BOL, para saber quais serão os próximos. Vai estar tudo disponível "on demand" e com ingressos que permitem apenas uma visualização e são válidos até três dias após a aquisição.

