Tempura-me: abriu uma loja gastronómica que também é restaurante

A loja gastronómica e restaurante abriu no lugar do antigo Tapabento Trindade.

Comer, beber e levar é a bandeira do Tempura-me, loja gastronómica e restaurante que abriu no lugar do antigo Tapabento Trindade. Isabel Canhola, dona do Tapabento, admite que "a pandemia trouxe outras necessidades" e como a abertura de uma loja gastronómica já era um plano, avançou com ele.

Queijos, compotas, vinhos, azeites, mel, chás, bolachas, conservas, azeitonas e gelados são algumas das coisas que pode comprar para levar para casa, mas também pode pedir os petiscos e pratos do menu para take-away, já que essa é outra das vertentes mais fortes do espaço.

Nesse caso, ou para devorar nas mesas do restaurante, há sandes de porco assado com coleslaw (5€), rissol caseiro de porco assado (a partir de 1,50€), tosta de tomate, pesto e manjericão (4€), tortilha de batata com chouriço (5,50€), focaccias (a partir de 3,50€) e as tempuras que dão nome à casa, como a de legumes (2,50€) e a de sardinha (3,50€).

Nos pratos principais, brilha o arroz: o frito, que pode ser vegetariano (7€) ou de frango e legumes (9€) e o do mar e montanha, com frango, lulas, tamboril, camarão e mexilhão (a partir de 13,50€).

