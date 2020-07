Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões reabre ao público

Encerrado desde o dia 13 de Março como medida de contenção da pandemia, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões volta a abrir as portas ao público todos os domingos do mês. As visitas são limitadas a 15 participantes e decorrem com horas marcadas de manhã e à tarde.

Quem quiser conhecer o edifício, pode marcar a visita guiada num dos seguintes horários: 10.15, 11.15 ou 12.15 da parte da manhã, e pelas 15.15, 16.15 ou 17.15, da parte da tarde. O acesso é feito na portaria do Molhe Sul, em Matosinhos, via Rua do Godinho, junto do monumento Senhor do Padrão.



Foram implementadas medidas adicionais de segurança, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a visita e a existência de postos de álcool gel em vários pontos do edifício.



O bilhete normal custa 5€ e o bilhete família fica por 14€. Há também bilhetes a preços reduzidos, no valor de 3,50€, para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, para portadores de cartão estudante ou de cartão jovem.



O Terminal de Cruzeiros abriu ao público em Março de 2015. A obra premiada da autoria de Luís Pedro Silva é um ícone incontornável na paisagem arquitectónica da marginal de Matosinhos.

