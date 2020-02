The Florist: nesta loja de luxo pode comprar buquês fora do comum

Há quatro anos, Pedro Ribeiro e Tiago Oliveira, criaram a The Florist, uma florista online de luxo, onde os buquês são diferentes dos tradicionais. Ou seja, os seus arranjos são feitos com rosas naturais, de várias cores, e vendidos dentro de caixas, que podem ter diferentes tamanhos. Os preços vão dos 45€ aos 110€.

Com o passar do tempo, o negócio foi crescendo e, no final do ano passado, abriram a primeira loja física. Lá, se quiser, pode conjugar as flores com outras surpresas, como os chocolates da Arcádia, as jóias da Eugénio Campos ou o champanhe da G. H. Mumm (entre 60€ e 135€), itens que também podem ser comprados separadamente. Em breve terão rosas com maior durabilidade, que permanecem frescas entre dois e cinco anos.

