The Trash Traveler passa hoje pelo Porto para uma limpeza de praia – e todos podem ajudar

O biólogo Andreas Noe está a percorrer a pé a costa marítima portuguesa, com o objectivo de consciencializar a população para o impacto do plástico e do desperdício nos ecossistemas. Passa pelo Porto no dia 20 de Agosto.

The Trash Traveler é Andreas Noe, um biólogo molecular alemão que está em Portugal há mais de dois anos e tem vindo a alertar para a importância de repensar o consumo de plástico. Em 2019, recolheu 690 quilos de lixo nas praias. Agora, está a percorrer a costa portuguesa de Norte a Sul com o projecto Plastic Hike, uma caminhada para alertar para os problemas ambientais e de sustentabilidade. Todos podem juntar-se – com os devidos distanciamentos.

De Caminha a Vila Real de Santo António, vai percorrer 832 quilómetros a pé durante dois meses, enquanto recolhe a maior quantidade possível de lixo pelos areais. A jornada começou a 15 de Agosto e pode ser acompanhada no Instagram. Nos últimos cinco dias, Andreas já conseguiu recolher 129,60 quilos de lixo e 55 máscaras descartáveis.

Hoje, dia 20 de Agosto, a sua caminhada vai passar pelo Porto. O encontro está marcado para as 18.30, no Castelo do Queijo, em associação com o Sea Life. Qualquer pessoa interessada em voluntariar-se pode fazê-lo, salvaguardando que todas as regras de segurança e distanciamento social devem ser cumpridas. O lixo recolhido nesta limpeza de praia será armazenado pelo Sea Life e depois transformado em arte e colocado em exposição para todos os visitantes do espaço.

Pode seguir a viagem de Andreas Noe neste mapa.

