The Yeatman Barbecue arranca esta quinta-feira

O The Yeatman Barbecue acontece no terraço do Dick's Bar

A partir de quinta-feira, 11 de Junho, o The Yeatman vai ser palco de um barbecue de topo no terraço do Dick's Bar. De quinta-feira a sábado ao jantar (19.00-21.00) e ao domingo ao almoço (12.00-15.00), conte com carnes maturadas, ostras frescas, chirashi e muito mais.

No menu, criado para celebrar o Verão, há várias carnes na grelha como o entrecôte de boi com holandês picante (32€), a presa de porco alentejano com pasta de pimentão (25€), o hambúrguer de carne maturada e o frango piri-piri (ambos a 18€). O mix de carnes (35€) é a opção ideal para quem não conseguir escolher apenas uma. No preço estão incluídos os acompanhamentos, que vão do arroz de forno à espetada de vegetais.

As ostras da ria de Aveiro (2,50€) não faltam, tal como o chirashi, uma taça de arroz com sashimi, pickles de gengibre e wasabi (18€/entrada ou 25€/prato), que inspirou o chef Ricardo Costa na sua viagem ao Japão, e várias saladas.

A fechar, além de doces como o bolo de chocolate ou o leite-creme (ambos a 8€), há também gelados e sorvetes artesanais do The Yeatman – prove o de cheesecake de mirtilos & LBV, o toffee & Tawny 10 anos ou o Porto Pink & citrinos, todos a 4€.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Restaurantes que já reabriram no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story