The Yeatman tem um programa especial de vinhos e spa

Se precisa de recarregar energias, experimente o "Wellness & Wine Day Retreat", que inclui uma massagem vínica e uma prova de três vinhos e aperitivos no bar do hotel.

No The Yeatman, a vertente vínica está presente em cada experiência deste hotel de cinco estrelas em Vila Nova de Gaia. Até no Spa Vinothérapie® Caudalie, que foi recentemente eleito o melhor "Luxury City Hotel Spa" nos World Luxury Awards 2020. O hotel lança agora o programa Wellness & Wine Day Retreat, que inclui uma massagem de 30 minutos com as propriedades terapêuticas das vinhas e uma prova de três vinhos e aperitivos portugueses no bar.

Tudo isto pode ser desfrutado com vista panorâmica para as margens do rio Douro e a zona histórica do Porto, seja no bar, na piscina interior ou na sala de relaxamento do spa. O programa está disponível de segunda a quinta-feira (excepto feriados), das 10.00 às 16.30, pelo valor de 105€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do email spa.reception@theyeatman.com ou de um formulário de marcação online.

Foram também lançados dois novos tratamentos para este Inverno: a massagem de costas com cataplasma quente, para combater a tensão e aliviar a fadiga (50 minutos, 75€), e a massagem tonificante e craniana, que promete energizar o corpo e acalmar a mente (70 minutos, 105€).

Se quiser oferecer estes mimos no Natal, existem vouchers a partir de 65€, que poderão ser convertidos num tratamento, programa ou produtos à escolha. Para quem quiser recriar um oásis de tranquilidade em casa, há edições limitadas de coffrets natalícios com selecções de produtos para corpo e rosto. Para um presente mais exclusivo, poderá personalizá-lo, com preços a partir de 75€.

