The Yeatman: voltaram os jantares vínicos e novas experiências de prova

Este mês há jantares com a Adega Mayor, a Ideal Drinks e a Quinta do Gradil. Estão de volta as masterclasses e de quarta a sábado há provas informais de vinhos.

Depois de um período de pausa forçada devido à pandemia, a agenda do The Yeatman volta a incluir jantares vínicos, masterclasses e novas experiências de prova semanais.

"Os jantares vínicos fazem parte do ADN do The Yeatman. Organizados todas as quintas-feiras desde a inauguração do hotel, há 10 anos, passaram a ser muito mais do que um evento. Criámos uma tradição de reunir à mesa, semana após semana, amantes e apreciadores de vinho, ou simplesmente curiosos de todo o mundo, para descobrir o que torna cada produtor e cada região únicos", diz Beatriz Machado, directora de vinhos do The Yeatman.

Este mês há jantares com a Adega Mayor, no dia 15, a Ideal Drinks, a 22, e a Quinta do Gradil, a 29. Se quiser planear os próximos, espreite o calendário completo. A capacidade é agora limitada a 25 pessoas e o custo é de 80€ por pessoa, com direito também a cocktail de boas-vindas.

As masterclasses, com uma selecção de queijos para acompanhar os seis (120€) ou 12 vinhos (200€), também estão de regresso.

Mas as boas notícias não ficam por aqui. De quarta a sábado, às 14.30, 16.00 e 17.30, há experiências de prova "informais e descontraídas", como se lê em comunicado. Exemplos? Conhecer uma região em três vinhos (3 vinhos, 35€), Aprender a provar vinhos (3 vinhos, 35€) e fazer uma Introdução ao vinho do Porto (3 vinhos, 35€).

+ Oito garrafeiras com entrega de vinho ao domicílio

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal

Share the story