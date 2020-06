Theatro Circo volta a receber concertos e cinema

Os espectáculos regressam ao palco do Theatro Circo. A partir de 18 de Junho, há concertos na sala bracarense todas as quintas-feiras, às 21.10. O cinema regressa todas as segundas-feiras, às 21.30.

O ciclo "7 Quintas Felizes" marca o regresso do Theatro Circo aos espectáculos. Arranca no dia 18 de Junho e repete-se pelas quintas-feiras seguintes até ao final de Julho, sempre à mesma hora (21.10). De acordo com o comunicado oficial, o público "vai encontrar a sala despida de cortinas, o palco livre de cenários e uma programação apelativa e criada para o contexto actual de desconfinamento".

O primeiro concerto está a cargo dos Birds Are Indie (18 de Junho), seguindo-se os PAUS (25 de

Junho), Tainá (2 de Julho), Valter Lobo (9 de Julho), André Henriques (dos Linda Martini, a 16 de Julho), Cachupa Psicadélica (23 de Julho) e o ensemble de Sérgio Carolino, R’B & Mr.SC (30 de Julho). O bilhete para cada concerto custa 7€ (3,50€ com o Cartão Quadrilátero) e poderá ser comprado online.

O cinema regressa também ao Theatro Circo todas as segundas-feiras, às 21.30, com os filmes Parasitas (15 de Junho), Belle de Jour (22 de Junho), A Cidade Branca (29 de Junho), Noites Felinas em Shinjuku (6 de Julho), O Charme Discreto da Burguesia (20 de Julho) e Anjo Exterminador (27 de Julho).

