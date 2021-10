Time Out Douro: uma edição especial sobre o Alto Douro Vinhateiro

A par dos dias soalheiros, o Alto Douro Vinhateiro é, provavelmente, o melhor cartão-de-visita do nosso país. Com mais de 26 mil hectares considerados Património da Humanidade pela UNESCO, as vinhas em socalco suportadas por muros em xisto, outrora construídos à mão; o rio Douro, de um azul denso e profundo que serpenteia no vale; e o vinho, fortificado ou não, que aqui se produz, fazem deste enclave uma maravilha da natureza e um lugar único para descobrir. Vai daí, a Time Out lançou este guia da temporada 2021/2022 sobre uma região intemporal. Bela em todas as estações do ano.

©DR

A ligação da região ao vinho é secular, é certo, por isso, fomos conhecer algumas das grandes quintas que o produzem. Em muitas delas é possível pernoitar, descobrir a sua história, passear por entre as vinhas, participar na vindima e, claro, fazer provas e piqueniques. Mas se o vinho é bom, a gastronomia não lhe fica atrás. Dos restaurantes de cariz tradicional, que preparam comida típica e saborosa com o saber e a mestria de várias gerações, aos fine dining com menus criados por grandes chefs com estrelas Michelin, o Douro sabe conquistar pelo estômago quem o visita, por isso, dizemos-lhe onde deve reservar um lugar à mesa.

Para lhe darmos conta de tudo o que acontece numa das mais bonitas regiões do mundo, viajámos em comboios históricos com a cabeça de fora, ficámos com rebuçados da Régua colados aos dentes, mergulhámos em praias fluviais e apanhámos escaldões em miradouros de cortar a respiração. Também traçámos roteiros, com tudo o que pode ver e fazer, de Resende até à fronteira; e metemos conversa com as suas gentes mais castiças: de apicultores no seio da serra, a maquinistas ao rés da água.

A edição especial Time Out Douro pode ser encontrada nas bancas a partir deste fim-de-semana (3,90€/IVA incluído).

©João Saramago Douro

