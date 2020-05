A Torre, Museu e Igreja dos Clérigos, o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto e o Palácio da Bolsa anunciaram a reabertura das suas portas para este sábado, dia 30 de Maio.

Mais de dois meses após estarem fechados ao público, a reabertura destes três emblemáticos ícones da cidade do Porto tem vindo a ser preparada com as adaptações e os cuidados necessários em termos de limpeza, higienização e limitações de lotação.

A Irmandade dos Clérigos, a Associação Comercial do Porto (proprietária do Palácio da Bolsa) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto referem, em comunicado, que "asseguram o cumprimento integral das recomendações da Direcção-Geral de Saúde e ICOM Portugal, garantindo totais condições de segurança aos seus colaboradores e a todos os visitantes".

Para assinalar a reabertura, o Palácio da Bolsa, Museu e Igreja da Misericórdia e Torre dos Clérigos preparam um programa cultural dedicado, que será divulgado em breve.

