Transforme-se em mestre pasteleiro com os workshops do Chá das Cinco

Com mais tempo dentro de portas e com vários restaurantes e confeitarias ainda fechados, é uma mais-valia ter conhecimentos de pastelaria. Aproveite os workshops online do Chá das Cinco para aprender a fazer bolos para surpreender amigos e família.

Fazer um bolo simples não é propriamente difícil, por isso, o desafio lançado pelos responsáveis do Chá das Cinco é fazer bolos de camadas com cobertura, também conhecidos como "semi naked" no mundo da pastelaria. A série de workshops (25€) conta com três aulas online (10€), cada uma com 40 minutos.

Como nivelar e preparar um bolo é o tema da primeira aula, em que vão ser abordados aspectos como as melhores massas para este tipo de bolos ou o material necessário, por exemplo. Conhecer diferentes receitas de cremes e coberturas é o objectivo da segunda aula, e a terceira será dedicada à técnica da decoração.

Agora que está a par do conteúdo temático destes workshops, saiba que as inscrições são feitas também online – pode seleccionar, entre várias hipóteses, a data que lhe for mais conveniente. Vá, tire o avental da gaveta.

