Treinos gratuitos ao ar live regressam aos parques da cidade

Os programas municipais "Dias com Energia" e "Domingos em Forma" vão ser retomados nos dias 13 e 14 de Junho, respectivamente. As iniciativas estão agora sujeitas a inscrição prévia e ao limite de 20 participantes por aula, de modo a assegurar o distanciamento entre praticantes.

O programa "Dias com Energia" propõe aulas de pilates, ioga, tai chi e método De Rose em quatro espaços da cidade: Jardins do Palácio de Cristal, Parque da Cidade e agora também no Parque Oriental e Parque da Pasteleira. O "Domingos em Forma" deixa de ser quinzenal e passa a ter uma periodicidade semanal, sempre aos domingos de manhã, entre as 10.00 e as 11.00. Este programa de exercício físico e caminhadas passa a ter lugar apenas no exterior, no Parque Oriental. Cada sessão é limitada a 20 participantes, que serão depois divididos em dois grupos de dez pessoas. O ponto de encontro passa a ser a entrada principal do parque, próxima do Pavilhão Municipal do Lagarteiro.

Em ambos os programas, é desaconselhada a participação a grávidas e a pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crónicas. Será proibida a partilha de materiais e equipamentos entre os praticantes, exigindo-se o respeito por um distanciamento mínimo. Embora as actividades continuem a ser gratuitas, será agora obrigatória uma inscrição prévia todas as semanas em cada uma das iniciativas, através do email desporto@agoraporto.pt. Consulte os horários dos treinos.

