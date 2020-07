Três pratos para provar na nova carta do ORDO BH Concept

Foi no final de Junho que o chef Anthony Pires lançou o novo menu do ORDO Bh Concept, no Parque das Varas, em Leça do Balio, com produtos, produtores e receitas portuguesas em destaque. Na carta há cabidela, arroz de marisco e caldeirada, mas há três pratos que não pode perder a abrir e a fechar a refeição:

1. Canja de amêijoas do Algarve

É um dos pratos que está a fazer mais sucesso entre os clientes, com uma calda de amêijoas do Algarve e "uma espécie de Bulhão Pato" feito com as pevides, como explica o chef. Leva ainda coentros, alho e louro. 7€

2. Croquetes de leitão

São um petisco espectacular para começar a refeição. Bem recheados com leitão da Bairrada e fritos no ponto, são servidos com um gel de laranja para cortar a gordura e dar frescura ao conjunto. 5€



3. Terrina de bolacha

Inspirada nas memórias de infância do chef, esta sobremesa é uma recriação do clássico bolo de bolacha, com crocante de amendoim e café e umas framboesas desidratadas para dar acidez ao prato. 6€

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story