Três séries para aprender mais sobre a natureza

Para levar a natureza a casa dos portuenses, a equipa municipal de educação ambiental do Porto vai lançar um programa composto por três séries dedicadas à biodiversidade, que estarão disponíveis no YouTube da autarquia.

A iniciativa reflecte o conhecimento de uma equipa vasta de educadores, assistentes sociais, artistas e biólogos que trabalham anualmente com várias pessoas “nas hortas pedagógicas, espaços verdes, oficinas permanentes e actividades nas escolas”, espalhadas pela cidade. Como a equipa está em regime de teletrabalho, cada programa será gravado a partir de casa.

A primeira série chama-se De binóculos no sofá e dá a conhecer “uma ave, uma árvore, um anfíbio, um réptil, uma planta, um mamífero e um insecto”. Sabia, por exemplo, que um abelhão pode polinizar várias plantas por causa da frequência do seu zumbido forte? Nos próximos episódios vai poder saber outras curiosidades sobre o carvalho ou o melro. Cada programa tem a duração de aproximadamente três minutos.

A segunda série, Histórias com ambiente dentro, foi pensada sobretudo para as crianças e famílias e no final do episódio há desafios para os mais novos. O primeiro vídeo a ser lançado, O psicólogo dos oceanos, é um conto original de Ana Luísa Coutinho e Luís Monteiro, que integram a equipa de educação ambiental do município. A partir de agora, todas as sextas-feiras há uma história nova para espreitar.

Já a terceira série, Biodiversidade em casa, estreia-se dia 23 de Abril e é uma espécie de oficina dentro de casa. Pensada para promover a biodiversidade e a alimentação saudável, serão dados truques para poder “cultivar plantas para sopas e saladas, flores comestíveis”, “fazer um vaso que não precisa de rega” e muito mais. Será lançado todas as quintas-feiras.

