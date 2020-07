A partir de hoje, a Uber Eats passa a estar disponível 24 horas por dia no centro do Porto, entre quinta-feira e sábado, na McDonald's e lojas Galp.

Nos restantes dias, de domingo a quarta-feira, o horário de funcionamento é das 09.00 às 06.00 no Porto, Gaia, Maia e Matosinhos.

Tal como já aconteceu em Lisboa, agora também o Porto e Portimão, no Algarve, arrancam hoje o alargamento do horário. "A aplicação Uber Eats faz cada vez mais parte da vida dos portugueses e das suas cidades. Queremos estar onde e quando os utilizadores mais precisam, mas também apoiar o sector da restauração com um canal aberto e disponível 24 horas em algumas cidades", refere Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

Outra das novidades na Invicta é a celebração da parceria exclusiva com o Café Santiago, uma das mais famosas casas de francesinhas da cidade.

