Um presépio e um calendário do advento feito por si? Estes kits DIY chegam-lhe a casa

Entrámos em Novembro e isso significa para muita gente o início de uma contagem decrescente até ao Natal, mesmo com todas as limitações que este ano se impõem. E porque não deitar já as mãos à obra? Sofia Cotrim, autora do blogue O Mundo de Sofia, preparou para os fanáticos da quadra três kits DIY para fazer sozinho ou em família, com projectos que vão desde o calendário do advento ao presépio.

É uma espécie de fada madrinha do DIY – Sofia Cotrim é apaixonada por cores, padrões, papéis, tecidos, tudo o que implique transformar, tendo as mãos como ferramenta. Tem o seu blogue, que é também grande parte do seu mundo. Em O Mundo de Sofia partilha a vontade de mostrar a todos como podem criar, personalizar e dar uma nova vida a coisas que têm por casa, e na sua loja online vende material que pode ser usado nessas andanças. É lá que estão os kits criativos de trabalhos manuais alusivos à quadra natalícia.

Sofia Cotrim

As caixas vêm cheias com todo o material necessário, sendo o kit mais básico o Envelope (24€), com um presépio para montar, o calendário do advento, desenhos para pintar e etiquetas de presentes e postais. O kit Criativo Natal (34€) contém todos os projectos do kit Envelope e acrescenta-lhe um projecto de estrelas para bordar e argolas de guardanapo de croché. Por fim, existe ainda o kit Criativo Natal Super (50€) com todos os projectos incluídos nos outros packs e ainda uma grinalda de feltro e madeira e os topos para os bolos.

Os kits são distribuídos por todo o país e, depois de o receber, pode tentar a sua sorte sem instruções ou esperar pelos tutoriais online que vão decorrer ao longo de Novembro e Dezembro no Instagram. O calendário do advento terá uma sessão dedicada a 21 de Novembro, enquanto o presépio e as estrelas ficam para dia 28. A 5 de Dezembro é a vez de uma aula sobre as argolas e a grinalda, a 12 de Dezembro a sessão foca-se nos topos de bolo e, por fim, no dia 19, o tutorial será sobre etiquetas e berloques.

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal