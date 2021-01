UmMARdeDicas: uma nova plataforma de entretenimento para os mais novos

Ateliês de educação ambiental, oficinas criativas e até showcookings online. As propostas são da plataforma #UmMARdeDicas do MAR Shopping de Matosinhos, que decidiu oferecer a todas as famílias “um mar de experiências agora acessíveis sem scroll, num único local, e de forma gratuita”.

Desde várias dicas de saúde e de cuidado com o meio ambiente, até ateliês e horas do conto para as crianças, são várias as actividades gratuitas disponíveis, que prometem agradar tanto aos filhos como aos pais. É o caso, por exemplo, das receitas tradicionais do masterchef Afonso Vilela ou saudáveis e fit do ginásio Fitness UP.

Se os pais forem fãs de um estilo de vida sustentável, com menos deslocações, desperdício e maior poupança de recursos, também vão gostar de saber que esta nova plataforma dispõe de várias soluções a adoptar em casa ou até na ida às compras, desde a melhor forma de evitar o plástico aos benefícios das lâmpadas LED.

Para os mais novos, está ainda acessível toda a programação dos “Dominguinhos”, as oficinas LEGO® Fun Factory e até a animação do último Natal, como o teatro infantil O Principezinho, para ensinar as crianças a tornarem-se responsáveis por tudo aquilo que cativam.

