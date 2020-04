Universidade do Porto lança curso online gratuito de língua e cultura chinesa

Já limpou a casa de cima a baixo, reorganizou armários, pintou livros de mandalas, pôs em prática um novo plano de exercício físico em casa e, ainda assim, precisa de algo diferente para ocupar os tempos livres? Leia o que se segue. A Universidade do Porto lançou um novo curso online e gratuito de língua e cultura chinesa.

As aulas, dadas por professores do Instituto Confúcio, acontecem todas as sextas-feiras de 17 de Abril a 8 de Maio, das 17.00 às 19.00. As inscrições são feitas através de um formulário, que deve ser preenchido até quinta-feira 16. Antes das aulas, os inscritos vão receber um email com todos os detalhes.

O curso, com um total de oito horas de formação, é acessível a todos, mesmo que não façam parte da comunidade da Universidade do Porto. Na primeira sessão, vai ser feita uma abordagem genérica sobre a China e a sua língua, com uma introdução às expressões mais comuns. O tema da segunda aula será a cozinha e os hábitos do povo chinês. Segue-se uma sessão dedicada à geografia e aos locais mais interessantes do seu território. O curso termina com uma introdução ao estilo de vida chinês.

