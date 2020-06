Vai nascer a Grande Rota das Montanhas Mágicas

Em 2021, a Grande Rota das Montanhas Mágicas vai poder ser percorrida a pé ou de bicicleta. O percurso circular, com 230 km, une os municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.