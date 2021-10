Vai nascer um laboratório de cinema analógico na Ribeira

A Ribeira vai transformar-se na casa do futuro Laboratório de Cinema da Torre. O espaço será instalado num edifício cedido pela Câmara Municipal do Porto, localizado na zona do Barredo, e é lá que vai "funcionar este projecto cultural, que adoptará um modelo cooperativo e aberto ao público", lê-se no portal municipal.

Trata-se de uma cedência temporária do edifício (na Rua de Baixo e Viela do Buraco), aprovada pelo executivo em Julho, onde se pretende "desenvolver o projecto Laboratório de Cinema da Torre, com enfoque na prática, experimentação, produção e formação no âmbito dos formatos analógicos de cinema, nomeadamente a película em formato Super-8, 16mm e 35mm".

O funcionamento do espaço será adaptado às necessidades dos respectivos públicos-alvo, como realizadores, artistas, técnicos e até estudantes de cinema. Tendo isto em conta, estará disponível "em regime atelier para associados com conhecimento já adquirido no laboratório de cinema; em regime de laboratório aberto para uso público; ou através da criação de programas de formação, intercâmbios, prestação de serviços, estágios, e também residências artísticas".

© CMPorto/Filipa Brito Futuras instalações do Laboratório de Cinema da Torre

"No contexto português não existe nenhum laboratório com este perfil, cooperativo ou associativo, e não lucrativo, que portanto pode ter um uso muito interessante para a classe de realizadores e artistas que trabalham com estes formatos", explicou Guilherme Blanc, director artístico do Batalha Centro de Cinema, ao portal de notícias do município. A Laia - Cooperativa Cultural, criada recentemente por mulheres artistas do Porto, ficou responsável pela execução das obras de reabilitação e adaptação do imóvel.

Como apoio a esta iniciativa, a Câmara do Porto concedeu 30 mil euros ao projecto, que vai transformar uma torre medieval, que não era utilizada há cerca de 15 anos, num laboratório de cinema analógico.

