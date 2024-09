Vai um pezinho de dança? Chegou o Piquenique Dançante Sobre a Relva

Prepare o farnel com petiscos gulosos e vá buscar a sua melhor toalha aos quadradinhos porque o Piquenique Dançante sobre a Relva está de volta aos jardins da cidade. Na nona edição do evento, a festa acontece no Parque de São Roque da Lameira, nos dias 21 e 22 de Setembro, a partir das 15.00. A entrada é livre.

Sob o mote um Sábado de Ritmo e um Domingo de Romance, ambos os dias prometem festa, comida e bebida com fartura, e muita música para ouvir e dançar com a família e os amigos. No dia 21, conte com as actuações de Romana, Rosa Mimosa y Sus Mariposas, Hashisha e Pedro Peres. O último concerto está agendado para as 21.00.

No dia seguinte é a vez da banda de Manuel João Vieira, Irmãos Catita, subir ao palco, que será partilhado também com o grupo É Bala! Roda de Samba, Wolf Manhattan, Population:5, West 11, André Rio e Tozé Freitas. O último concerto está marcado para as 20.00. O evento é organizado pela editora portuense Sister Ray e tem o apoio da Câmara Municipal do Porto e da Super Bock.

Parque de São Roque da Lameira (Campanhã). Sáb-Dom 15.00. Entrada livre

