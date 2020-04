Validação obrigatória nos transportes públicos do Porto a partir de 4 de Maio

Começou o lento regresso à nova normalidade. A partir de segunda-feira, 4 de Maio, todas as viagens nos transportes públicos voltam a requerer, obrigatoriamente, a validação do passe mensal ou do título ocasional para viajar nos municípios da Área Metropolitana do Porto.

A AMP assegura em comunicado que estão asseguradas todas as condições de higiene e segurança. Após a suspensão do estado de emergência, em vigor até 2 de Maio, mantêm-se a redução do número máximo de passageiros, a limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos e a redução do contacto entre profissionais do sector e passageiros. Será, no entanto, retomada a 4 de Maio a obrigatoriedade de validação dos títulos de transporte.

O título de transporte poderá ser solicitado a qualquer momento durante a viagem pelos agentes de fiscalização. Os títulos Andante podem ser carregados, como habitualmente, nas Lojas Andante, nos agentes Payshop, nos pontos de venda dos próprios operadores ou na rede Multibanco (no caso de pretender adquirir uma assinatura mensal). A AMP incentiva à utilização da aplicação ANDA, para que não haja qualquer ponto de contacto com equipamentos ou eventual concentração de pessoas em filas de espera.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.