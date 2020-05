Vasco Coelho Santos reabre restaurantes em Junho

É oficial: o Euskalduna Studio tem abertura marcada para 22 de Junho. A lotação será limitada, as medidas de segurança serão cumpridas e o horário será diferente do que foi anunciado no início do ano. A partir desta data, o Euskalduna passa a funcionar de segunda a sábado ao jantar. O preço do menu de degustação também vai sofrer ajustes, passando para 100€ por pessoa, sem o pairing de vinhos.

Já o Semea by Euskalduna Studio, que reabre no primeiro dia do mês de Junho, vai funcionar todos os dias, ao almoço e jantar, também com as novas regras definidas para a restauração. Neste restaurante na Rua das Flores ficará concentrado o serviço de take-away, que o grupo vai lançar também nesta fase, e cujos pratos serão "uma fusão do menu de ambos os restaurantes", como se lê em comunicado. Nada tema: a rabanada estará lá.

Outra das novidades para esta nova fase é o serviço de "Chef em Casa". Em que é que consiste? Por marcação, os cozinheiros do grupo podem deslocar-se a casa dos clientes para preparar menus de degustação num ambiente mais intimista.



