Vasco Coelho Santos vai fazer tripas à moda do Porto na sexta e sábado

Os tempos podem não ser os mais animadores, mas há que dar atenção às boas notícias: esta sexta-feira 30 e sábado 31 de Outubro, o chef Vasco Coelho Santos vai fazer aquelas que Maria de Lourdes Modesto considerou "as melhores tripas" que já provou.

Disponíveis para take-away no Semea by Euskalduna, as tripas com arroz podem fazer parte de um menu para duas pessoas, a 40€, que inclui ainda um pão de massa mãe e duas rabanadas.

Para quem estiver impossibilitado de sair do concelho, as entregas ao domicílio nos concelhos de Matosinhos e Vila Nova de Gaia também estão garantidas. Acontecem às 11.30 e 18.30 em ambos os dias e têm um custo de 5€.

As encomendas devem ser feitas pelo número 93 856 6766 ou pelo email geral@semeabyeuskalduna.pt até às 20.00 de quinta-feira, 29 de Outubro.

