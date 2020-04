Veggie Brasa: refeições veganas, congeladas e entregues em casa

É adepto de uma alimentação vegana, mas faltam-lhe ideias para confeccionar pratos nutritivos e originais sem ter que recorrer aos legumes orientais que tem no congelador? As suas refeições vão mudar quando provar os pratos do Veggie Brasa, um projecto lançado há alguns meses no Porto por Paola Alves, de Curitiba, e Jade Rocha, de São Paulo.

Baião de dois de feijão e soja com arroz branco e couve ou feijoada com linguiça vegana são algumas das "comidas abrasileiradas" que confeccionam, mas há outros pratos como o caril de legumes e grão-de-bico, o chilli de lentilhas e o mac and cheese com queijo vegan. Os menus são lançados à sexta-feira no Facebook e Instagram e os pedidos devem ser feitos através de mensagem privada até à meia-noite de domingo. As entregas acontecem no sábado seguinte, no Porto, com taxas entre os 3€ e 5€.



As refeições são congeladas e os preços variam consoante a quantidade da encomenda. Três marmitas ficam por 15€ e as cinco sugestões da semana saem a 17,50€.



+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Restaurantes do Porto com entregas ou take-away

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.