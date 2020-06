Veggie & Go é a nova empresa de entrega de frescos ao domicílio

Veggie & Go

Em meados de Maio, Liliana Rosa, poveira, e Miguel Valente, alentejano, que nasceram no seio de famílias de agricultores, lançaram o Veggie & Go "com o sonho de aproximar a população da cidade dos seus produtores locais", explicam.

No rol de produtos há "hortícolas vindos das terras poveiras, frutas variadas, sementes e leguminosas". Todas as semanas são lançados cabazes temáticos nas páginas de Facebook e Instagram, como o Veggie, a 25€, o Cabaz Salada, a partir de 12,50€, e o Tutti Frutti, a partir de 15€.

Escolhido o cabaz, pode encomendá-lo através das redes sociais ou Whatsapp (967 440 303) e fazer o pagamento por transferência ou MB WAY. Depois, é só esperar que lhe chegue à porta. Porto, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Apúlia e Esposende são as localidades abrangidas.

