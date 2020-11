Vem aí o Circo de Natal no Coliseu do Porto

Desde 1941 que o Circo do Coliseu do Porto é um dos eventos mais especiais das festas natalícias da cidade. Este ano, nem a pandemia o vai fazer parar. Com as novas regras e medidas de segurança, mas com a magia de sempre, o Coliseu Porto Ageas vai dar o palco às artes circenses entre 11 de Dezembro e 3 de Janeiro.

"A um 2020 recheado de excepções, o Coliseu Porto Ageas responde com um Circo de Natal excepcional", anuncia o Coliseu. O espectáculo regressa este ano com artistas portugueses e uma orquestra ao vivo, com "talentos, surpresa e fantasia para todas as idades", do clown ao ilusionismo, e da acrobacia ao malabarismo.

Em breve será revelado o programa e serão postos à venda os primeiros bilhetes para o público em geral. Até lá, as vendas decorrem em exclusivo para escolas e empresas, com condições especiais – para mais informações, contacte o email circo@coliseu.pt. O Coliseu assegura todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde.

