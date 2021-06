Vem aí um ciclo de cinema gratuito ao ar livre no Porto

As sessões decorrem no pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, entre 28 e 30 de Junho, com entrada livre.

"Tempo, memória e resistência" é o ciclo de cinema ao ar livre programado pelo Porto/Post/Doc que acontece entre os dias 28 e 30 de Junho, em parceria com a Casa Comum. As sessões decorrem às 21.30, com entrada gratuita, no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

A mostra integra títulos que propõem novas visões, críticas e poéticas, sobre temas que marcam a vida social e política do século XX. Nostalgia da Luz, de Patricio Guzmán Guzman (28 de Junho), Honeyland - A Terra do Mel, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (29 de Junho), e Feliz como Lázaro, de Alice Rohrwacher (30 de Junho), são os três primeiros filmes de um ciclo que se estenderá até Novembro e passará também pelo Passos Manuel.

O ciclo será retomado em Setembro, com programação a ser anunciada em breve. No total, serão mostrados dez filmes de cineastas "com perspectivas diferentes mas igualmente empenhados política e socialmente". São "exemplos da vitalidade do cinema mundial contemporâneo", que também pode contribuir na luta "contra o esquecimento, contra o irracional e contra a perpetuação de ideais populistas que só comprometem o futuro da civilização", lê-se em nota de imprensa.

