Vem aí um ciclo de concertos gratuitos nos monumentos da Área Metropolitana do Porto

Em museus, igrejas, capelas, largos e quintas, o ciclo Sons no Património vai levar 16 concertos a 16 locais patrimoniais dos municípios que integram a Área Metropolitana do Porto.

Ricardo Ribeiro, Cristina Branco, First Breath After Coma, Hélder Moutinho, Afonso Cabral, Birds Are Indie, Marco Rodrigues, Daniel Pereira Cristo, Manuel Linhares e Retimbrar são alguns dos nomes que actuam entre 1 e 5 de Outubro.

A entrada é livre, mas sujeita a pré-reserva de bilhetes ou disponibilidade de lugares. O uso de máscara e o distanciamento físico são obrigatórios nesta nova realidade.

Consulte os horários, os artistas e os locais onde vão actuar:

1 Outubro, 18.30 - Francisco Sales - Oliveira de Azeméis, Capela Nossa Senhora da Ribeira

1 Outubro, 21.30 - Miguel Xavier - Maia, Quinta da Caverneira

2 Outubro, 21.00 - Ricardo Ribeiro - Vila do Conde, Praça Vasco da Gama

2 Outubro, 22.30 - Miguel Amaral & Yuri Reis - Santo Tirso, Igreja Românica de Roriz

3 Outubro, 16.00 - Afonso Cabral - Porto, Casa Museu Marta Ortigão Sampaio

3 Outubro, 18.30 - Daniel Pereira Cristo - Arouca, Terreiro de Santa Mafalda

3 Outubro, 21.30 - Retimbrar - Póvoa de Varzim, Praça dos Florais (Rates)

3 Outubro, 22.30 - Lisboa String Trio + Cristina Branco - Paredes, Igreja de São Tomé de Bitarães

4 Outubro, 14.30 - Manuel Linhares - Vale de Cambra, Adro da Igreja de São Pedro de Castelões

4 Outubro, 16.00 - Birds Are Indie - Santa Maria da Feira, Mercado Municipal

4 Outubro, 17.30 - Miguel Amaral & Yuri Reis - Vila Nova de Gaia, Corpus Christi

4 Outubro, 18.30 - Hélder Moutinho - Matosinhos, Quinta de Santiago

4 Outubro, 21.00 - Marco Rodrigues - Espinho, Museu Municipal

4 Outubro, 22.30 - First Breath After Coma - São João da Madeira, Largo dos Paços da Cultura

5 Outubro, 16.00 - Francisco Sales - Gondomar, Quinta da Bandeirinha (apenas online)

5 Outubro, 17.30 - Rua da Lua - Valongo, Museu da Lousa

