Vem aí um jogo imersivo no Ateneu Comercial do Porto

Palácio Ateneu Comercial do Porto

O jogo imersivo Murder Mystery chega agora ao Porto. A partir do dia 9 de Outubro, vai poder armar-se em Sherlock Holmes, pôr à prova o instinto de detective e resolver um assassinato misterioso no Palácio Ateneu Comercial do Porto.

Neste jogo interactivo, os participantes terão que percorrer várias salas, confrontar directamente os suspeitos, interrogá-los, decifrar pistas e – o mais importante – descobrir o assassino. Cada jogador receberá um documento com a autópsia, a biografia de cada suspeito e o mapa do local. Depois, terá que interagir e interrogar os vários actores que se encontram no local.

Quem quiser entrar em acção e assumir o comando desta investigação pode fazê-lo sozinho ou em grupo. Com guião e encenação de Marco Pedrosa, o Murder Mystery tem uma duração de duas horas e pode ser jogado por maiores de 12 anos. Há várias sessões disponíveis nos próximos meses, com bilhetes a 22€ – pode comprar online aqui.

