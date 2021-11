Vem aí um magusto no Porto com castanhas, música e cerveja

A marca de cerveja Musa instalou-se no Porto em Outubro, com a abertura do muito aguardado bar no Passeio das Virtudes, de frente para o rio Douro. Com 15 torneiras – as cervejas da casa e algumas convidadas – e petiscos apetitosos, a nova casa da Musa é também um bom sítio para ver o pôr-do-sol e dar uns pés de dança. E até, porque não, para fazer um "maugusto".

Neste sábado, 13 de Novembro, a partir das 17.00, o carrinho das castanhas assadas vai estacionar nas Virtudes para celebrar o São Martinho com cerveja artesanal e a estreia do novo trio de DJs Os Tais – Mike el Nite, João Não e Lil Noon vão rolar canções com um cheirinho a bailarico de Outono. "Se o som é minhoto, cabo-verdiano ou venezuelano, não se arriscam a escrutinar, apenas sabem o que se sente, o som é popular", lê-se na nota de apresentação do evento.

© DR Vai escorrer azeite nas Beertudes

Além das castanhas assadas (1,50€/meia dúzia) e da boa cerveja, pode também contar com caldo verde (3€) e a tradicional água-pé (2€/copo).

Passeio das Virtudes, 28 (Porto). musadasvirtudes@cervejamusa.com

