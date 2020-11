Vem aí um mercado de Natal com marcas sustentáveis na Nü Coworking Criativo

Não há nada como oferecer um presente original e feito à mão com amor e atenção ao detalhe por um artista ou artesão. Se está sem ideias sobre o que pôr no sapatinho das pessoas que lhe são queridas, o melhor será dirigir-se ao Manüal de Natal, mercado de Natal que decorre a 5 e 6 de Dezembro, das 11.00 às 19.00, na Nü Coworking Criativo.

Descrito como “um mercado onde as mãos são as estrelas”, o evento vai reunir várias marcas artesanais e sustentáveis portuguesas para “aquecer e promover a economia local” e “trazer prendas que tenham significado”, revela a Nü em publicação de divulgação.

Estarão presentes marcas e artesãos como Bicla, MSouza Ceramics, Mazurca Handmade, Ophelia, Rival, Andreia Marques e Musgo, que trarão produtos como peças de vestuário, acessórios, têxteis para a casa, mobiliário, objectos decorativos e utilitários em corda e madeira e cerâmica de autor. A maior parte das peças são feitas com matérias-primas de origem natural e, em alguns casos, provenientes de Portugal ou da Europa.

Paralelamente ao mercado colaborativo, decorrerá uma série de workshops de tecelagem, block printing, origami de Natal e macramé, que permitirão a miúdos e graúdos pôr a mão na massa e fazer a sua própria peça para mimar alguém durante esta quadra natalícia.

Neste momento, e durante os próximos dias, a Nü está a apresentar no Instagram todas as marcas que vão marcar presença no mercado. É estar atento para ir ao mercado com conhecimento de causa e poupar tempo de indecisão.

+ Matosinhos vai ter uma feira especial de Natal

+ Dez ideias para oferecer arte no Natal

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal