Vem aí uma feira de vinhos e petiscos no Porto

A feira Vinhos a Descobrir vai ocupar o Hard Club no fim-de-semana de 25 e 26 de Setembro com vinhos portugueses, petiscos e produtos regionais.

A sétima edição da mostra e feira Vinhos a Descobrir vai voltar a ocupar o amplo espaço do main floor do Hard Club (Mercado Ferreira Borges) em ambiente descontraído, com animação de DJs. Poderá ser visitada no sábado, 5 de Setembro, das 14.30 às 21.00, e no domingo, 26 de Setembro, entre as 15.00 e as 20.30.

Privilegiando o contacto com os produtores, esta feira vai ser o local certo para descobrir os vinhos portugueses. Vão marcar presença vários produtores de todo o país, trazendo vinhos tranquilos (DOC, regionais, IG), vinhos do Porto, vinhos verdes e espumantes. Haverá também produtos como queijos e enchidos, para harmonizar com os vinhos, a copo ou garrafa.

As entradas estão à venda online e custam 4€ (bilhete normal) ou 7€, bilhete que inclui copo e um vale de desconto de 1€ para compras de vinho superiores a 10€.

