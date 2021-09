Vem aí uma limpeza de praia no Castelo do Queijo

O Dia Internacional da Limpeza Costeira vai contar com uma limpeza na Praia do Castelo do Queijo e a apresentação de novas tecnologias para remover o lixo marinho.

O Verão está a terminar, mas ainda há boas razões para pôr os pés na areia. Este sábado, 18 de Setembro, celebra-se o Dia Internacional da Limpeza Costeira (World Cleanup Day), um movimento cívico que une 180 países em todo o mundo por um planeta mais limpo. Esta é também a missão do projecto MAELSTROM, que nesta data promove várias limpezas de praias europeias.

Nesse âmbito, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto e o CIMA Research Foundation de Itália vão organizar uma limpeza na Praia do Castelo do Queijo, no Porto, em colaboração com o SEA LIFE Porto, Lipor, Clube de Vela Atlântico, Águas e Energia do Porto e a Unifardas SA. O evento terá o apoio da Câmara Municipal do Porto e contará com a presença da The Great Bubble Barrier, que apresentará uma tecnologia-piloto para a remoção do lixo marinho, a ser implementada em Portugal.

A limpeza de praia terá início às 09.00 do dia 18 de Setembro, em frente à Praia do Castelo do Queijo. O evento vai contar com actividades para os mais pequenos e intervenções das entidades convidadas. As inscrições já se encontram encerradas, mas poderá acompanhar as actividades através de transmissões online nas redes sociais da CIIMAR.

