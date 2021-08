Venn: o serviço portuense que lhe leva a casa tudo o que precisa para fazer refeições à base de plantas

Para já, as caixas estão disponíveis nas áreas do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Espinho.

Pensar no que cozinhar para o almoço ou jantar pode ser uma tarefa difícil, principalmente nos dias em que a criatividade é pouca, mas uma startup portuense criou a resposta perfeita para este problema. Lançada este mês, a Venn quer facilitar todo o processo, enviando caixas com os kits de refeições, ou seja, sugestões de receitas e tudo o que precisa para as fazer. A cereja no topo do bolo é que o serviço só trabalha com ingredientes de origem vegetal.

Os três fundadores, Natacha Meunier, Snider Rodrigues e Julian Fernandes, criaram a Venn Box "para fazer parte da mudança que a indústria de alimentos precisa, transformando a maneira como as pessoas preservam, compram e cozinham os seus alimentos", lê-se em comunicado, onde também referem que esta é "uma nova maneira de cozinhar".

"A Venn foi desenvolvida para milhões de pessoas terem um acesso mais fácil a refeições plant-based saudáveis e deliciosas. Estamos entusiasmados e orgulhosos por desenvolver uma solução que não force os clientes a escolher entre qualidade, conveniência ou ética pessoal", afirma Snider Rodrigues, CEO da Venn.

O serviço faz quase tudo por si, já que a sua casa chega o kit com ingredientes e uma ficha de instruções. Para garantir que a origem dos ingredientes é ética e sustentável, estabeleceram parcerias com outros projectos nacionais como a Rice Crafters by aparroz, a Aromáticas Vivas, a Biomit e os Cogumelos do Migaas.

Semanalmente, estão disponíveis quatro receitas, inspiradas por vários países, e neste momento estão em destaque a taiwanese three cup soy meat, o caril de lentilhas vermelhas, a tagine de cenoura e o estufado de amendoim senegalês. O menu é sempre anunciado no início da semana, no Facebook e Instagram.

Os preços podem ir dos 36€ aos 60€ e os clientes interessados podem encomendar no mínimo dois kits e no máximo quatro. Cada um dos kits serve três pessoas, ou seja, o preço por refeição começa nos 5€.

Com sede na Baixa – na Rua de Fernandes Tomás, 345 –, estão disponíveis para recolhas na zona, mas também para entregas nas diferentes áreas do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Espinho. Como se trata de um projecto pequeno, para já existe um limite de encomendas, por isso, convém fazê-la com tempo.

