Verão em Caminha com concertos, cinema, exposições e drive-in

Sem festas nem festivais, o Verão vai ser diferente este ano, mas o concelho de Caminha preparou um programa cultural à medida destes tempos. Nos próximos meses há concertos, exposições, teatro, passeios, animação nas ruas e um drive-in em Vilar de Mouros.

A edição de 2020 do festival Vilar de Mouros foi cancelada, mas as datas do histórico evento serão assinaladas com um drive-in no recinto do festival. De 24 a 29 de Agosto, pode assistir a concertos, cinema e espectáculos para crianças. O programa completo será anunciado em breve.

O ciclo "Vilas People" vai ter concertos espalhados por vários locais do concelho, com Tiago Bettencourt a tocar Bob Dylan (18 de Julho), The Legendary Tigerman (25 de Julho), Uxía (1 de Agosto), a banda do filme Variações (8 de Agosto), Nataly Tamargo e Francisco Presa (15 Agosto), Elsa Gomes (21 de Agosto), Daniel Pereira Cristo (22 de Agosto) e Toy a tocar Elton John (12 de Setembro).

Os amantes de livros não podem perder a Feira do Livro Luso Galaica da Ribeira Minho (21 a 23 de Agosto) e a Biblioteca 4L, um veículo onde vai ser possível requisitar livros e consultar jornais. Haverá exposições para ver na Galeria de Arte Caminhense e no Museu Municipal de Caminha, que entre 7 de Agosto e 28 de Novembro apresenta uma mostra de Pedro Cabrita Reis, em parceria com Serralves.

Num concelho com muito para descobrir, entre Julho e Setembro há passeios temáticos que vão dar a conhecer locais como o património histórico de Caminha ou São João d’Arga. Poderá participar numa rota das tascas, em roteiros fotográficos e fazer passeios de barco, de jipe ou a cavalo, pelo monte e pela praia.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.





Share the story