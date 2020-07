Verão em Famalicão com street food, concertos e cinema ao ar livre

Nos meses de Verão, o município de Vila Nova de Famalicão quer que as pessoas desfrutem da vida ao ar livre, na medida do possível. Até Setembro, o programa "Anima-te!" tem propostas variadas de concertos, cinema, desporto, visitas guiadas, workshops, passeios, gastronomia de rua e artesanato.

O Parque da Devesa vai ser o palco de eventos como o Devesa Sunset, o Mel – Piquenique das Artes, o Jazz na Caixa, o Germinal, o Festival de Fado e cinema. Poderá assistir a concertos de nomes como Kátia Guerreiro (4 de Julho), Noiserv (10 de Julho), Márcia (17 de Julho), Tiago Nacarato (24 de Julho), Patrícia Costa (25 de Julho), Salvador Sobral (26 de Julho), Benjamim (31 de Julho), Edu Mundo (7 de Agosto), Sílvia Pérez Cruz (14 de Agosto), André Júlio Turquesa (21 de Agosto) e Samuel Úria (28 de Agosto).

Todos estes eventos vão acontecer ao ar livre, junto ao lago, numa área limitada e com assistência condicionada às condições impostas pela Direcção-Geral da Saúde. Todos os espectáculos serão de entrada livre, mas com levantamento obrigatório de ingresso no próprio dia, três horas antes do evento. O espaço estará preparado para receber 882 pessoas, com todas as condições de segurança.

Haverá também aulas de desporto, roteiros turísticos, trilhos ribeirinhos e observação de aves na Paisagem Protegida Local das Pateiras, em Fradelos. Consulte o programa completo.

Para além dos espectáculos, o Verão também traz propostas de street food e artesanato. As três principais praças do centro de Famalicão vão receber as novas tendências da gastronomia de rua. A Camionete estaciona na Praceta Cupertino de Miranda com as suas sandes de porco. Na Praça 9 de Abril, provam-se os sabores da Madeira e o famoso bolo do caco na Da Ilha, e a sobremesa fica a cargo da Luppi, na Praça D. Maria II. O Mercado Artesanal estará instalado na Praça D. Maria II, às sextas, sábados e domingos, das 10.00 às 21.00.

