Viaduto no Porto vence prémio internacional de arquitectura

Dezasseis anos após a sua concepção, no âmbito do Euro 2004, o Viaduto das Andresas foi premiado na categoria de Design Urbano nos Global Future Design Awards 2020, organizados pelo portal Architecture Press Release.

O viaduto, construído sobre a VCI, foi concebido em estrutura metálica. É composto por um tabuleiro rodoviário com três faixas de rodagem e passeios laterais separados fisicamente.

© GEG Viaduto das Andresas

O projecto cumpriu uma importante função, ao completar o traçado da Avenida do Bessa, projectada nos anos 1990 pelo mesmo arquitecto, Manuel Ventura, que lidera o gabinete Ventura + Partners, com sede no Porto. Integrada no âmbito da competição de futebol europeia e das acessibilidades ao Estádio do Bessa, a infraestrutura foi também pioneira pela nova metodologia de montagem, testada pela primeira vez em Portugal. Foi montada peça por peça e posicionada no local durante a noite, em apenas duas horas.

© GEG Viaduto das Andresas

A competição Global Future Design Awards tem como objectivo reconhecer ideias que redefinem a arquitectura através da implementação de novas tecnologias, materiais, programas e estéticas, focando-se em temas como a globalização e a revolução digital.

