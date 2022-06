Vila do Conde é candidata a Capital Europeia da Juventude. Fizemos três perguntas a Vítor Costa, presidente da Câmara

Porque é que Vila do Conde é candidata a Capital Europeia da Juventude 2026?

A Capital Europeia da Juventude permite que a Autarquia promova publicamente os seus compromissos e envolva a população na co-criação das suas políticas. Isso traduz-se num maior apoio aos direitos da juventude e aproxima os municípios de outras cidades europeias com fortes discursos para a juventude, promovendo a partilha de boas práticas e fortalecendo a sua reputação. Para nós, os jovens devem ter oportunidades iguais de moldar a vida social, económica e política da sua comunidade. Trazem novas ideias, rejuvenescem a democracia local e os seus contributos enriquecem a evolução da cidade. Assim, o processo de candidatura torna-se na oportunidade perfeita para os municípios e as organizações juvenis trabalharem em conjunto.

Que mais valias é que esta iniciativa vai trazer aos jovens da cidade e da região?

Uma candidatura consequente e bem elaborada tem sempre um impacto positivo no tecido jovem local. Pretendemos o empoderamento dos nossos jovens como agentes de mudança, a promoção da participação generalizada, com especial atenção à igualdade de oportunidades, à projecção do Concelho, dos jovens e das organizações no panorama nacional e internacional.

©DR Vítor Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde

O que é que as pessoas poderão esperar da programação de um evento como este?

Esta é uma candidatura das pessoas e do Concelho. O processo começa por ouvir os jovens vilacondenses e depois segue-se de acções de participação público-cívica, difundidas por todo o concelho, quer geograficamente quer etariamente, e com particular foco nas escolas. São os momentos de oportunidade de todos os jovens de dar o contributo para o desenho do futuro de Vila do Conde e o Município assume o compromisso de estar lado a lado com a juventude para percorrer este caminho.

Saiba mais sobre esta cidade milenar, à beira-rio e à beira-mar na revista que está à venda nas bancas.

Time Out Portugal Time Out Lisboa - Alcochete e Time Out Porto - Vila do Conde

+ Leia grátis a edição desta semana