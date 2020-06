A Câmara Municipal de Vila do Conde instalou um drive-in na Seca do Bacalhau, que terá a sua estreia hoje, dia 7 de Junho, às 21.00, com a transmissão do jogo Rio Ave X Paços de Ferreira.

O drive-in foi criado para que a população possa usufruir ao ar livre, mas sempre dentro de um carro, de uma "programação transversal, a ser construída em parceria com as entidades que produzem eventos desportivos, culturais, recreativos e outros", refere o comunicado.

A lotação máxima é de 200 carros e a entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória. Pode inscrever-se aqui. A entrada para o recinto acontece a partir das 20.30. Deverá usar máscara no momento de apresentação da inscrição e respeitar as marcações de estacionamento.

O drive-in faz parte de um projecto do município que procura dinamizar os espaços de lazer da cidade, com o envolvimento do tecido empresarial que ficou desprotegido com o encerramento dos seus espaços de negócio. Está ainda prevista uma animação circulante que, em diferentes pontos da cidade e sem que as pessoas o prevejam, irá surpreender com actividades lúdicas e culturais. As sessões “Cinema no Parque” vão acontecer, como é habitual, no Parque João Paulo II.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Share the story