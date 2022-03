Vila Nova de Gaia acolhe festival de dança contemporânea em Abril

A 3.ª edição do festival transfronteiriço Regards Croisés Portugal decorre entre os dias 1 e 3 de Abril no Armazém22 e no Auditório Municipal de Gaia. Pode contar com espectáculos de dança contemporânea oriundos de Portugal, Espanha e França, e ainda workshops e ensaios abertos para bailarinos e para o público em geral. Organizado pela Kale Companhia de Dança, em parceria com o Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz e Fundición Bilbao, e o apoio da Câmara Municipal de Gaia, o festival conta com direcção artística de Gaël Domenger. Integra ainda a programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, em parceria com a Cie Samuel Mathieu.

As honras de abertura, no dia 1 de Abril, vão estar a cargo da nova criação da Kale Companhia de Dança, com TRIPLO, que sobe ao palco do Auditório Municipal de Gaia. Trata-se de um espectáculo em formato triplo sob a visão de três coreógrafos de diferentes estéticas: Daniela Cruz, criadora em expansão no âmbito da dança contemporânea em Portugal, Hamid Ben Mahi, com uma nova visão francesa sobre as danças urbanas, e a transdisciplinaridade artística de Igor Calonge.

A 2 de Abril, no Armazém22, é a vez de LYS da companhia do País Basco LED SILHOUETTE, com coreografia de Jon López e Martxel Rodriguez e interpretação de Katalin Arana, Laura Lliteras e Marina Fullana. O festival fecha a 3 de Abril, no Auditório Municipal de Gaia, com a Cie Samuel Mathieu. Vai apresentar C’est tout, um encontro transdisciplinar entre a bailarina Fabienne Donnio e Jonas Leclere, artista de circo contemporâneo na técnica de aéreos (sangliers). A rubrica "Janela Portugal", espaço de divulgação de coreógrafos portugueses, ocupa o Armazém22 com if maybe de São Castro, uma criação para a K2, companhia de jovens bailarinos.

Para além destes espectáculos, com preço único de 5€, o festival Regards Croisés Portugal propõe dois ensaios abertos com entrada gratuita, nos dias 1 e 2 Abril, e três workshops de dança a 2 e 3 de Abril, destinados a bailarinos profissionais, pré-profissionais e público em geral, com inscrição limitada à apresentação de bilhete para os espectáculos e aos lugares existentes.

