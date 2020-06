A Câmara Municipal do Porto partilhou um vídeo com uma visita guiada pelo arquitecto Nuno Valentim às obras de restauro do Mercado do Bolhão. Pode ver o trabalho que está a ser feito no edifício, nas galerias, na nova cave logística e nas peças de arte.

O arquitecto Nuno Valentim, responsável pelo projecto que está a restaurar o Mercado do Bolhão, mostra aqui o que está a ser feito para recuperar cada um dos pormenores deste edifício centenário. A ideia é manter o que for possível manter, substituir o que tiver que ser substituído e recuperar algumas das características originais do edifício de 1914, que foram perdidas com o tempo.

Desde as galerias, que estão a ser recuperadas e terão o seu aspecto original, às esculturas, azulejos e mosaicos. Nesta obra de restauro, introduz-se também um elemento de modernização: a cave logística, que vai permitir a entrada de camiões no interior do mercado através de um túnel de acesso subterrâneo, para evitar que as cargas e descargas se façam na envolvente, à superfície.

Veja o vídeo:

