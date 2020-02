Voos do Porto para Tenerife da Vueling arrancam em Junho

Ainda não agendou as férias do Verão de 2020? Então esteja atento ao website da Vueling. A transportadora aérea anunciou recentemente que, a partir de Junho, vai começar a fazer ligações entre o aeroporto Francisco Sá Carneiro e o aeroporto de Tenerife, nas Ilhas Canárias. As viagens rondam os 140€.

As novas viagens começam a ser feitas a partir do dia 2 de Junho, duas vezes por semana, todas as terças-feiras e sábados. Esta aposta da companhia aérea vem reforçar a proximidade entre o Porto e as Ilhas Canárias, que actualmente contava apenas com um voo semanal aos domingos nos meses de Verão, assegurado pela Ryanair.

Caso embarque num destes voos não deixe de visitar o Parque Nacional de Teide, o ponto mais alto de Espanha, assim como a cidade de San Cristóbal de La Laguna, ambos Património da Humanidade da UNESCO. Outros pontos de interesse são a Praia das Teresitas, os miradouros das Minas de São José ou a aldeia de Masca. Boas férias.

